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Eskişehir'de hamsi kuyruğu

Hamsi bolluğu yüzleri güldürürken, Eskişehir'de 5 liraya düşen fiyatlar uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

DHA | 17.01.2020 - 19:57..
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Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Karadeniz'de yaşanan hamsi bolluğu balıkçıların da yüzü gülmeye başladı.

Hamsinin bolca çıkmasıyla fiyatlarının düşmesi ise halkı sevindirdi. Eskişehir'de kilosu 20 TL'den satılan hamsinin kilosu bugün 5 TL'ye düştü.

Eskişehir'de hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce, balıkçılarda uzun kuyruklar oluştu -1

KARADENİZ'DEN BOL ÇIKTI, FİYATLAR DÜŞTÜ

Bu nedenle balıkçılar tezgahlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Arifeye Mahallesi'ndeki balıkçı esnafı Selahattin Arslanbezer, Karadeniz'de balığın bollaşması üzerine hamsi fiyatlarının da 5 TL'ye kadar düştüğünü söyledi.

Eskişehir'de hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce, balıkçılarda uzun kuyruklar oluştu -3

"DENİZLERDE PATLAMA VAR"

Bir günde yaklaşık 30 ton hamsi sattıklarını ifade eden Arslan, "4- 5 gündür denizlerden balık çok çıkıyor. Şimdi biz vatandaşa 5 liraya balık satıyoruz. Daha 3 gün önce 20 liraydı. Balık, denizden fazla çıktığı zaman ucuz, az çıktığı zaman pahalı oluyor. Çinekop şimdi 80 lira oldu. Geçen yol çinekop 10 liraydı. 1 haftadır denizlerde patlama var, Karadeniz balığı çok çıkıyor. Gürcistan diyorlar ama değil. İğneliada'dan çıkıyor. çok güzel hamsi çıkıyor. Önceden 5 ton tutuyorlardı, şimdi 100 ton tutuyorlar. Şu anda 400 metre kuyruk var. Bugün 30 ton balık sattık" dedi.


Eskişehir'de hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce, balıkçılarda uzun kuyruklar oluştu -2


Eskişehir'de hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce, balıkçılarda uzun kuyruklar oluştu -4

Eskişehir'de hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce, balıkçılarda uzun kuyruklar oluştu -5

Eskişehir'de hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce, balıkçılarda uzun kuyruklar oluştu -6

Eskişehir'de hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce, balıkçılarda uzun kuyruklar oluştu -7

Eskişehir'de hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce, balıkçılarda uzun kuyruklar oluştu -8

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