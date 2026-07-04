Eskişehir'de işçi servisi kazaya karıştı
Eskişehir’de işçi servisi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralanırken motosiklet ise uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı.
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Eskişehir’de yürekleri ağza getiren kaza...
Korkutan kaza, Tepebaşı'na bağlı Hoşnudiye Mahallesi Sakarya ve Zübeyde Hanım Caddesi keşimindeki kavşakta meydana geldi.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Kavşakta işçi servisi ile çarpışan motosikletin sürücüsü F.T., yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
MOTOSİKLET SIKIŞTI
İşçi servisinin ön tekerin altında kalan motosiklet ise uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)