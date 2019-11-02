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Eskişehir'de işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı

Eskişehir'de fabrika işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucunda 8 kişi yaralandı.

İHA | 02.11.2019 - 06:45..
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Gece saatlerinde Atakan Y. idaresindeki fabrikaya personel taşıyan minibüs, Eskişehir istikametinden gelerek organize sanayiye geçmek için Eskişehir Toptancılar İş Merkezi (ESTİM) köprü altından dönüş yapmak üzere kavşağa girdi.

8 YARALIDAN 4'ÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Bu esnada Ankara istikameti ESTİM köprüsü yan yoldan gelen sürücü Abdullah İ. idaresindeki otomobili ile kavşakta dönüş yapan minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minübüs yol üzerine devrildi. Meydana gelen trafik kazasında minibüste bulunan sürücü dahil 8 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası yaralılar kentteki çeşitli hastenelere sevk edildi. Öte yandan hastanede tedavi altına alınan yaralı 8 kişiden 4’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Eskişehir'de işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı

Eskişehir'de işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı

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