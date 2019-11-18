Eskişehir'de kaçak sigara operasyonu

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

10 BİN SARILMIŞ SİGARA BULUNDU

Operasyonda, iş yerinde kaçak sigara imal ettikleri iddiasıyla iki şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramada ikişer adet kompresörlü elektrikli sigara sarma makinesi ve kompresör, 10 bin 800 sarılmış sigara, 9 bin 600 makaron ile 9 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İş yerinde kaçak sigara imal eden iki şüpheli yakalandı VİDEO