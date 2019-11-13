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Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu

Eskişehir polisinin düzenlendiği operasyonda piyasa değeri toplam 285 bin TL değerinde kaçak tütün, çakmak ve TAPDK bandrolleri ele geçirilirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İHA | 13.11.2019 - 05:05..
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu

12 BİN ADET FATURASIZ KAÇAK ÇAKMAK

Bu kapsamda, 10-11 Kasım günlerinde yürütülen çalışmalarda 2 şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında polis ekipleri, 2 bin 350 adet paketlenmiş tütünlerden mükerrer kullanılmak üzere sökülen TAPDK bandrolleri (Bandrollerin sökülüp tekrar kullanılması yolu ile ortalama 250 bin TL’ye yakın vergi kaybı engellenmiştir), 12 bin adet faturasız kaçak çakmak (piyasa değeri 20 bin TL), 82,5 kilogram kıyılmış tütün (piyasa değeri 15 bin TL) ve 10 bin dal bandrolsüz makaron ele geçirildi. Öte yandan gözaltına alınan 2 şüpheliye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılarak, emniyet müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu

Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu

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