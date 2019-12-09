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Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

Ekipler tarafından yapılan operasyonda, binlerce karton sigara ve makyaj malzemesi ele geçirildi.

İHA | 09.12.2019 - 13:57..
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Eskişehir'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince kaçakçılıkla mücadele, 'Devletin Vergi Kaybının' önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışma başlatıldı.

KAÇAK SİGARA VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Çalışma sonrası ekipler harekete geçerek operasyon gerçekleştirdi. Şahıslara yönelik bir araçta yapılan kontroller sonucunda, değişik markalarda toplam 37 bin 150 paket kaçak bandrolsüz sigara, 89 koli içerisinde toplam 52 bin 144 adet muhtelif marka, renk ve ebatlarda kaçak ve faturasız kozmetik ürünleri bulundu.

Operasyon kapsamında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yakalanan 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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