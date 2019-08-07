Eskişehir'de karşıya geçmek isteyen çocuğa araba çarptı

Millet Caddesi'nde 12 yaşındaki H.M. isimli küçük kız, neredeyse dikkatsizliğinin kurbanı oluyordu.

SOFRA BEZİNİ SİLKELEMEK İÇİN YOLUN KARŞISINA GEÇTİ

Küçük kız, bir yakınından aldığı sofra bezini silkelemek için yolun karşısındaki çöpe doğru gitti. Tekrar bulunduğu yere dönmek isterken bir anda neye uğradığını şaşırdı.

KÜÇÜK KIZA ARABA ÇARPTI

Sağına ve soluna bakan kız, önünden geçen minibüsün arkasından bakarak yola doğru iki adım attı. Minibüsün arkasından gelen aracı fark etmeyen çocuk, otomobili bir anda karşısında görünce ileri doğru hamle yaptı. Ancak otomobil de bu yöne ilerleyince çocuğa çarptı.

Otomobilin çarparak yol kenarına savurduğu H.M. yere düşerek acı içinde kıvranmaya başladı. Olayı gören yakınları ve çevredeki vatandaşlar çocuğun yardımına koştu.





SOL AYAĞI KIRILDI

Yaralanan çocuk, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi sonrasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sol ayağı kırılan H.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak ameliyata gireceği öğrenildi.





Otomobil sürücüsü İbrahim Ö. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.