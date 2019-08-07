taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.505
Euro
6.1668
Altın
1489.12
Borsa
99733.65
Gram Altın
263.513

Eskişehir'de karşıya geçmek isteyen çocuğa araba çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki H.M.'ye bir araç çarptı. Kaza sonrası küçük kızın sol ayağı kırıldı.

İHA | 07.08.2019 - 10:17..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Millet Caddesi'nde 12 yaşındaki H.M. isimli küçük kız, neredeyse dikkatsizliğinin kurbanı oluyordu.

SOFRA BEZİNİ SİLKELEMEK İÇİN YOLUN KARŞISINA GEÇTİ

Küçük kız, bir yakınından aldığı sofra bezini silkelemek için yolun karşısındaki çöpe doğru gitti. Tekrar bulunduğu yere dönmek isterken bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Eskişehir'de karşıya geçmek isteyen çocuğa araba çarptı

KÜÇÜK KIZA ARABA ÇARPTI

Sağına ve soluna bakan kız, önünden geçen minibüsün arkasından bakarak yola doğru iki adım attı. Minibüsün arkasından gelen aracı fark etmeyen çocuk, otomobili bir anda karşısında görünce ileri doğru hamle yaptı. Ancak otomobil de bu yöne ilerleyince çocuğa çarptı.

Otomobilin çarparak yol kenarına savurduğu H.M. yere düşerek acı içinde kıvranmaya başladı. Olayı gören yakınları ve çevredeki vatandaşlar çocuğun yardımına koştu.

Eskişehir'de karşıya geçmek isteyen çocuğa araba çarptı


SOL AYAĞI KIRILDI

Yaralanan çocuk, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi sonrasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sol ayağı kırılan H.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak ameliyata gireceği öğrenildi.

Eskişehir'de karşıya geçmek isteyen çocuğa araba çarptı


Otomobil sürücüsü İbrahim Ö. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ticaret savaşında iş adamları büyük kayıp yaşadı

Ticaret savaşında iş adamları büyük kayıp yaşadı

120
Türkiye genelindeki şoförlere iyi ahlak genelgesi

Türkiye genelindeki şoförlere iyi ahlak genelgesi

60
Gri Liste’de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Gri Liste’de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

100
ABD'den YPG'ye silah yardımına devam

ABD'den YPG'ye silah yardımına devam

157
Uyuşturucuya savaş açan muhtarın evlat acısı

Uyuşturucuya savaş açan muhtarın evlat acısı

168
Rusya'ya vizesiz seyahat duyurusu yapıldı

Rusya'ya vizesiz seyahat duyurusu yapıldı

50
Fransa'da polis şiddetten vazgeçmedi

Fransa'da polis şiddetten vazgeçmedi

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir