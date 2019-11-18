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Eskişehir'de kavgayı ayırmak isterken hayatını kaybetti

Otobüs firması görevlisiyle yolcular arasında yaşanan kavgayı ayırmak isteyen başka firmanın görevlisi, göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.

İHA | 18.11.2019 - 10:28..
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Eskişehir şehirler arası otobüs terminaline gelen üniversite öğrencileri Özgür D. (20) ve Yılmaz A. (20) ile otobüs firmasının görevlisi Ahmet Ö. (29) arasında, "Sistem üzerinden bilet parasının iade edilmesi" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

BAŞKA FİRMANIN GÖREVLİSİ BIÇAKLANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ö., üzerinde taşıdığı bıçağı Özgür D. ile Yılmaz A.'ya savurdu. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen bir başka otobüs firması görevlisi Vahit Ayrım (64), göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Eskişehir'de kavgayı ayırmak isterken hayatını kaybetti

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Ayrım, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Vahit Ayrım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eskişehir'de kavgayı ayırmak isterken hayatını kaybetti

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Ahmet Ö. ise olayda kullandığı bıçakla birlikte, otogar polisi tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

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