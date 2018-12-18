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Eskişehir'deki gizemli yolun sırrı çözülemedi

Bilimin bir açıklama yapamadığı yolda, vitesi boşa alınan arabalar, 100 metre yokuş yukarı çıkabiliyor ve yokuş aşağı inerken de belli bir müddet sonra kendiliğinden durabiliyor.

İHA | 18.12.2018 - 13:59..
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Eskişehir’e yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan gizemli yolda, vitesi boşa alınan araçların kendiliğinden yokuş yukarı çıktığını görenler, yaşanan manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

VİTESİ BOŞA ALINAN ARAÇLAR 100 METRE YOKUŞ YUKARI ÇIKABİLİYOR

Vitesi boşa alınan araçlar, yol boyunca yaklaşık 100 metre yokuş yukarı çıkıyor. Araçlar, yokuş aşağı inerken ise boş vites konumundayken bir müddet sonra yavaşlıyor ve el freni kullanılmadan sabit bir şekilde durabiliyor.Eskişehir'deki gizemli yolun sırrı çözülemedi

GİZEMLİ YOLUN ALTINDA YATIR VAR İDDASI

Telefon yardımıyla su terazisi uygulaması kullanıldığında da terazi, yokuşu rampa aşağı olarak eğimli gösteriyor. Eşine ender rastlanan olayın nedeni, kimine göre mahallede bulunan bir yatırdan dolayı kimine göre de manyetik enerji sebebiyle gerçekleştiği söylense de bilimsel açıdan sırrı çözülememiş durumda.

Konuyla ilgili mahalle sakinlerinden Okan Aktaş, yolda yaşanan olayın tam olarak neden olduğunun bilinmediğini söyledi.

Eskişehir'de ki gizemli yolun sırrı çözülemedi VİDEO

Aktaş, "Bu bölge üzerinde rampadan aşağı doğru aracı saldığınızda belli bir mesafeden sonra rampanın ortalarında araç kendi kendine geri sarmaya başlıyor.

Azımsanamayacak bir mesafede de geri çıkıyor. Başta pek bilinmezdi burası daha sonrasında Ankara’dan bilirkişiler geldi, burada ölçümler yapıldı. Sonrasında burası bilinmeye, duyulmaya başladı. Köylüler de tam olarak bir bilgi sahibi değil ama söylenilene göre buradaki bir eğim farkından dolayı diyorlar, ama başkaları da yatır vardı veya farklı bir şeyi öne sürüyorlar. Tam  olarak ne olduğunu bilen yok burada" diye konuştu.

Eskişehir'deki gizemli yolun sırrı çözülemedi

YOLUN MARİFETİ BELLİ YERLERDE İŞLİYOR

İlk defa deneyenlerin çok şaşırdıklarını aktaran Aktaş, "İlk defa deneyenlerin çoğu yerini bulamıyor. Çünkü belli bir mesafe içerisinde işliyor. Çoğu geliyor, randıman alamıyor. Randıman derken yani sonuç alamıyor. 'Yok öyle bir şey' diyor gidiyor. Tabi ilk defa deneyenler çok çok şaşırıyor. Çok enteresan bir olay. Bir aracın rampa aşağı salınıp sonrasın da vitesi boş bir şekilde rampa yukarı çıkması çok enteresan bir olay bence" ifadelerini kullandı.

Eskişehir'deki gizemli yolun sırrı çözülemedi

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