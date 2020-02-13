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Eskişehir’de kredi vaadiyle dolandırıcılığa 8 gözaltı

Sosyal medya üzerinden, vatandaşlara kredi verecekleri vaadi ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA | 13.02.2020 - 12:27..
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Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden yayınladıkları ilanlar ile kredi verme bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis belirlenen 14 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirerek, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda senet, belge, doküman, digital malzeme ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Eskişehir’de kredi vaadiyle dolandırıcılığa 8 gözaltı

Eskişehir’de kredi vaadiyle dolandırıcılığa 8 gözaltı

Eskişehir’de kredi vaadiyle dolandırıcılığa 8 gözaltı

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