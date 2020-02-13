Eskişehir’de kredi vaadiyle dolandırıcılığa 8 gözaltı

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden yayınladıkları ilanlar ile kredi verme bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis belirlenen 14 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirerek, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda senet, belge, doküman, digital malzeme ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.