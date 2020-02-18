Eskişehir'de öldürülen kadın daha önce eşini şikayet etti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan ve ilk evliliğinden 1 oğlu bulunan 35 yaşındaki Hafize Fidan, 16 Şubat günü kıskançlık nedeniyle bir kargo şirketinde çalışan 26 yaşındaki eşi Ferhat Fidan ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ferhat Fidan, 3 yıllık eşini bıçakla yaraladı. Hafize Fidan, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'ne yaşamını yitirdi.

GENÇ YAŞTA KARA TOPRAĞA GİRDİ

Gözü yaşlı anne Meliha Külcü, kızı Hafize Fidan'ın 3 yıl önce Ferhat Fidan ile ikinci evliliğini yaptığını belirterek, "Alaşehir'de yaşıyorlardı. Ancak, evliliklerinin ikinci ayında Ferhat, kızıma şiddet uygulamaya başladı. Ferhat, kızımla bizleri görüştürmedi. Kızımdan sadece bir komşusu aracılığıyla haber alabiliyorduk." dedi.

5 AY ÖNCE ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN ŞİKAYET ETTİ

Eskişehir'deki komşusundan, kızı Hafize'nin 5 ay önce eşinden şiddet gördüğü için polise şikayetçi olduğunu öğrendiklerini söyleyen anne, "Kızım kadın sığınma evine yerleştirilmiş. Ancak, eşi kendisine burada da bir şekilde ulaşıp, yalvarıp, eve dönmeye ikna etmiş. Bunun üzerine kızım da kabul edip, evine dönmüş. Ancak değişen bir şey olmadı, kızım ondan kurtulamadan genç yaşta kara toprağa girdi." dedi.

"ACIMIZ BÜYÜK"

Ömer Külcü de ablasının kaybetmenin acısını yaşadığını dile getirerek, "Evlendiklerinde, ablam ile eniştemin arası çok iyiydi. Ancak, ne olduysa sonradan bozuldu. İşler bu aşamaya kadar geldi. Acımız büyük." şeklinde konuştu.

Polis tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Ferhat Fidan ise tutuklandı.