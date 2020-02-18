taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0694
Euro
6.5629
Altın
1587.74
Borsa
120136.61
Gram Altın
309.864
Bitcoin
59084.57

Eskişehir'de öldürülen kadın daha önce eşini şikayet etti

Kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada eşi tarafından öldürülen kadının, şikayetini geri alıp eve yeniden döndüğü belirlendi.

DHA | 18.02.2020 - 16:10..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan ve ilk evliliğinden 1 oğlu bulunan 35 yaşındaki Hafize Fidan, 16 Şubat günü kıskançlık nedeniyle bir kargo şirketinde çalışan 26 yaşındaki eşi Ferhat Fidan ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ferhat Fidan, 3 yıllık eşini bıçakla yaraladı. Hafize Fidan, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'ne yaşamını yitirdi.

GENÇ YAŞTA KARA TOPRAĞA GİRDİ

Gözü yaşlı anne Meliha Külcü, kızı Hafize Fidan'ın 3 yıl önce Ferhat Fidan ile ikinci evliliğini yaptığını belirterek, "Alaşehir'de yaşıyorlardı. Ancak, evliliklerinin ikinci ayında Ferhat, kızıma şiddet uygulamaya başladı. Ferhat, kızımla bizleri görüştürmedi. Kızımdan sadece bir komşusu aracılığıyla haber alabiliyorduk." dedi.

Eskişehir'de öldürülen kadın daha önce eşini şikayet etti

5 AY ÖNCE ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN ŞİKAYET ETTİ

Eskişehir'deki komşusundan, kızı Hafize'nin 5 ay önce eşinden şiddet gördüğü için polise şikayetçi olduğunu öğrendiklerini söyleyen anne, "Kızım kadın sığınma evine yerleştirilmiş. Ancak, eşi kendisine burada da bir şekilde ulaşıp, yalvarıp, eve dönmeye ikna etmiş. Bunun üzerine kızım da kabul edip, evine dönmüş. Ancak değişen bir şey olmadı, kızım ondan kurtulamadan genç yaşta kara toprağa girdi." dedi.

Eskişehir'de öldürülen kadın daha önce eşini şikayet etti

"ACIMIZ BÜYÜK"

Ömer Külcü de ablasının kaybetmenin acısını yaşadığını dile getirerek, "Evlendiklerinde, ablam ile eniştemin arası çok iyiydi. Ancak, ne olduysa sonradan bozuldu. İşler bu aşamaya kadar geldi. Acımız büyük." şeklinde konuştu.

Eskişehir'de öldürülen kadın daha önce eşini şikayet etti

Polis tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Ferhat Fidan ise tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Eşiyle yakalandığı arkadaşını bıçaklayan sanığa 10 yıl ceza
Kayseri'de kendisini yatak odasında elbise dolabında saklanırken yakalayan Zekeriye E.'yi (27) bıçaklayan Waaled Alsalmo (19), 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Edirne'de 100 milyon değerinde uyuşturucu operasyonu
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli ve Kapıkule'de düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da bir haftadır aranan kadın ölü bulundu
Son olarak bir kamyon şoförü ile görüştüğü belirtilen kadının, cinayete kurban gittiği anlaşıldı.
Kavga esnasında kontrolden çıkan araç, yaşlı kadını ezdi
İki sürücünün kaza anlaşmazlığı bir kadının ölümüne neden olacaktı. Nişantaşı'nda meydana gelen feci kaza, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül, gündemi değerlendirdi
Abdullah Gül, gündemi değerlendirdi
1376
İyi Parti'de 5 istifa daha geliyor
İyi Parti'de 5 istifa daha geliyor
264
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler
729
Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğu, Fındıklı'ya ulaştı
Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğu, Fındıklı'ya ulaştı
26
Soylu'dan darbe olasılığı açıklaması
Soylu'dan darbe olasılığı açıklaması
485
Kadir doktorluk hayalinden vazgeçmedi
Kadir doktorluk hayalinden vazgeçmedi
307
Yerli otomobile simülasyonlu test
Yerli otomobile simülasyonlu test
123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir