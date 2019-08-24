Eskişehir'de oluşan obruk ilçe sakinini korkutuyor

Kaldırım ve Sığırcıklı mahallelerinde aniden meydana gelen obrukların görüntüsü, görenleri ürküttü.

DİĞERİNİN ÜSTÜ KAPATILDI

Yaklaşık 17 metre derinlik ve 7 metre çapında olan obruk hala dururken, daha önce Sığırcıklı Mahallesi’nde oluşan obrukların ise üstü kapatıldı.

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KENDİ İMKANLARI İLE KAPATILACAK

Mahalle Muhtarı Mehmet Çimen, tarlasında meydan gelen 17 metre derinliğindeki obruğu ise kendi imkanları ile kapatacak.

Çimen, “Bazı yerlerde var. Ekseri Sığırcık Mahallemizde oluşuyor. Kendi imkanlarımız ile kapatacağız. Burada bir arkadaşımız makine ile yonca işliyordu. Telefon geldi, tarlada obruk oldu diye. Biz de geldik baktık. 7 metre çapı 17 metre derinliği var. Neden olduğunu bilemiyoruz. Kanalımız vardı burada akarsu. bir sene oldu kesilince, bunlar olmaya başladı. Nerede olacağını bilemiyorum. Köyümüzün altında yerleşim alanında da var 1 metre derinliğinde." ifadelerini kullandı.