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Eskişehir'de otobüs sürücüsüne sokak ortasında dayak

Trafikte tartıştığı otobüs sürücüsünü bir gün sonra sokakta gören B.A., iki arkadaşıyla birlikte otobüs sürücüsü O.K'yi tekme tokat dövdü.

İHA | 06.11.2019 - 12:02..
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Bir gün önce trafikte tartışan otobüs sürücüsü O.K ve B.A., şans eseri bir gün sonra sokakta karşılaştı.

Eskişehir'de otobüs sürücüsüne sokak ortasında dayak

DİNLENMEK İÇİN BANKA OTURDU

Dün akşam saat 17.45 sıralarında sokak üzerinde bulunan bir yabancı dil kursunda öğrenim gören ve aynı zamanda özel halk otobüsü şoförü olan O.K., dinlenmek için banka oturdu.

Bir süre sonra yanına iddialara göre, önceki gün trafikte tartıştığı B.A. ve 2 arkadaşı geldi.

Eskişehir'de otobüs sürücüsüne sokak ortasında dayak

YUMRUKLU SALDIRI

Ne olduğunu anlamayan genç, B.A. ile bir süre sözlü tartıştı. Ardından 3 şahsın ortasında ayağa kalkan otobüs şoförü, B.A.’nın yumruklu saldırısına uğradı.

Trafikte tartıştığı otobüs şoförünü bir gün sonra sokakta görüp darp etti VİDEO

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Aldığı darbelerle düşme tehlikesi geçiren gencin yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu. Kavgayı ayıran esnaf, O.K.’ye saldıran şahısları sokaktan uzaklaştırdı. Yaşanan görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan olayda O.K.’nin şikâyetçi olması üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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