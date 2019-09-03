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Eskişehir'de otomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı

Aşırı hız yaptığı öne sürülen otomobil koyun sürüsüne daldı. Kazada 2 kişi yaralanırken, 10 koyun ise telef oldu.

İHA | 03.09.2019 - 01:51..
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Eskişehir’de Yukarı Söğütönü Mahallesi Uludere yolu üzerinde kaza meydana geldi.

Saat 22.00 sıralarında koyunlarını meradan ağıla getirmek üzere oğlu Mehmet Ali A. ile birlikte evinin yakınlarına gelen çoban Necati A. (58) yol kenarına geldi.

ÇOBANIN TUTTUĞU EL FENERİNİ GÖRMEDİ

Koyunlarını yolun karşısına geçirdiği esnada Necati A., elindeki fenerle yoldan geçen araçları yavaşlatmak istedi. Bu sırada iddialara göre Yukarı Söğütönü’nden Eskişehir istikametine giden Ahmet Furkan T. idaresindeki 26 GG 276 plakalı otomobil, çobanın tuttuğu el fenerini fark etmeyerek karşıya geçmek üzere olan koyun sürüsüne daldı.

Kazada aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobilin sürücüsü Ahmet Furkan T. ile çoban Necati A. yaralanırken, 10 koyun ise yol kenarına savrularak telef oldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olası kazalara karşı yol güvenliğini aldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet Furkan T. Eskişehir Şehir Hastanesine, Necati A. ise Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü. Kazada telef olan koyunlar ise, Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından yol kenarından kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Eskişehir'de otomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı

Eskişehir'de otomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı

Eskişehir'de otomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı

Eskişehir'de otomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı

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