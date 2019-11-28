Eskişehir'de PKK/KCK üyesi 2 kişi yakalandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlükleri ekiplerince kentte, iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

FAALİYET VE SOSYAL MEDYADAN ÖRGÜT PROPAGANDASI

Gerçekleşen operasyonda, polis ekiplerince PKK/KCK ile irtibatlı olduğu ve kırsal alanda faaliyet gösterdiği öne sürülen üniversite öğrencisi B.E. (28) ile sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen B.A. gözaltına alındı.

Ayrıca kadın şüpheli B.E.'nin evinde yapılan aramalarda ise örgütsel doküman ele geçirildi. Öte yandan gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki sorguları akabinde TEM ekipleri nezaretinde adliyeye sevk edildi.