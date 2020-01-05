Eskişehir'de sözde dergah kurup dolandırıcılık yaptılar

Eskişehir'de, sözde dergah adıyla kurulan çiftlik evinde, psikolojik rahatsızlığı olanları tedavi ettiğini öne sürüp nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen Sibel Gönül (50) ve oğlu Sadık Gönenli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

121 YIL HAPİS İSTEMİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Sibel Gönül ve oğlu Sadık Hamza Gönenli (25) ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 kişi hakkında soruşturmasını tamamlayıp Eskişehir 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açtı.

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede sanıklar Sibel Gönül ve oğlu Sadık Hamza Gönenli hakkında ‘dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 27 mağdur için toplamda 121,5 yıl hapis cezası istendi.

PEYGAMBER SOYUNDAN GELDİĞİNİ İDDİA EDEREK İNSANLARI KANDIRDI

İddianamede, ayrı ayrı haklarında 121,5 yıl hapis cezası istenen sanık Sibel Gönül ve oğlu Sadık Hamza Gönenli'nin birlikte çiftlik evi bulunduğu, Sibel Gönül’ün ‘Nursema Edebalioğlu’ takma adını kullandığını ve kendisine ulaşan mağdurlara kendisinin peygamber, dört halife ve ermiş kişiler olarak kabul edilen bazı kişilerin isimlerini söyleyerek bunlarla görüştüğünü, kanının şifalı olduğunu, görülmeyen üstatlarla bağlantılarının olduğunu söyleyerek mağdurları ikna ettiği anlatıldı.

SEANS BAŞINA 200 LİRA

İddianamede Sibel Gönül’ün kendisine ulaşan mağdurlarla ‘sohbet’ adı altında seanslar uyguladığı, dini kişiliklerin yaşadığı hayatlarla ilgili örnekler vererek seccade üzerinde mağdurların ayakta durmasını istediği ve bazı dini söylemler ve hareketlerle mağdurları etkisi altına aldığı, mağdurlardan seans başına 200 lira aldığı bilgisi yer aldı.





''SİZDE BÜYÜ VAR ÇÖZECEĞİM''

İddianamede 27 mağdurun ifadelerine yer verilirken, kendisine ulaşan bir mağdura ‘'sizde büyü var onu çözeceğim’'diyen Sibel Gönül’ün çamaşır leğenine kum birikintisi ve üzerinde koyun kafası ile kemiklerinin bulunduğu cisimleri göstererek '‘bu çivileri sökerek sizi bu büyüden kurtaracağım'’ dediği ve karşılığında para aldığı ortaya çıktı.

BAZI MAĞDURLARDAN KAN ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca sanık Sibel Gönül’ün mağdurlardan birini evin içerisinde bir odaya alarak seccade üzerinde beklettiği ve dini söylemlerde bulunarak hareket yapmaya başladığı, elinde bulunan yumurtaları mağdurun vücudunun farklı yerlerinde sürdüğü, bazı mağdurlardan tedavi amacıyla seanslarda kan aldığı belirtildi.

TEDAVİ ADI ALTINDA 80 BİN TL DOLANDIRDI

Şikayetçi olan mağdurlardan Y.G., 2012-2016 yılları arasında toplam 20 defa Sibel Gönül’ün yanına giderek annesinin hastalığının iyileştirilmesi için toplamda 80 bin lira verdiği, bu parayı tedavi ve kurban parası adı altında evde bulunan kavanoza bıraktığını söyledi.





YAŞAM KOÇU OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Nitelikli dolandırıcılıkla suçlanan ve hakkında 121,5 yıl hapis cezası istenen Sibel Gönül ise kendisini ‘yaşam koçu’ olduğunu söyleyerek savundu.

İddianamedeki ifadesinde 2014 yılında eğitim aldığını belirten Gönül, "Eğitime istinaden yaşam koçu olarak çalışıyorum. İş yerime gelen hastalara bir nevi terapi yapıyordum." dediği öğrenildi.