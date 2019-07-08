Eskişehir’de tarihi eser kaçakçısı polise takıldı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E. isimli şahsın elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Takibe alınan şüpheli, Sivrihisar’ın Kaymaz Mahallesi'nde otobüsten indiği esnada yakalandı.

TARİHİ ESERLER ÜZERİNDEN ÇIKTI

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada; tarihi eser olan 2 adet heykel, 1 adet madalyon ve 3 adet obje ile ele geçirildi.

Tarihi eserleri satmak için Eskişehir’e getirdiği esnada gözaltına alınan M.E., ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.