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Eskişehir'de tırın lastiklerinde 44 kilo eroin bulundu

Polisin takibe alıp durdurduğu tırın lastiklerinde, 44 kilo eroin ele geçirildi.

DHA | 03.09.2019 - 16:13..
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Doğu illerinden yola çıkarılan uyuşturucunun Eskişehir üzerinden sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Plakası belirlenerek polis ekiplerince takibe alınan tır, çevreyolunda durduruldu.

LASTİKLERDE 44 KİLO EROİN BULUNDU

Narkotik dedektör köpeği Noro, yapılan aramada tırın lastiklerine tepki verince araç hangara çekildi. Yapılan detaylı aramada da tırın lastiklerine paketler halinde gizlenmiş 44 kilo eroin bulundu.

Eskişehir'de tırın lastiklerinde 44 kilo eroin bulundu

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tırda bulunan 2 şüpheli, uyuşturucu madde ticari yapmak suçundan gözaltına alınarak, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Eskişehir'de tırın lastiklerinde 44 kilo eroin bulundu

Eskişehir'de tırın lastiklerinde 44 kilo eroin bulundu

Eskişehir'de tırın lastiklerinde 44 kilo eroin bulundu

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