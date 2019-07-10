taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7445
Euro
6.4511
Altın
1395.96
Borsa
97067.93
Gram Altın
257.793

Eskişehir’de uçma hayali için mikrolayt tasarladı

Çocukluğundan beri uçma hayaliyle büyüyen ve uçma tecrübesi olmayan Ömer Değirmenci, 1,5 yıl boyunca iş yerinin altındaki garajda çalışarak hurda malzemelerden mikrolayt yaptı.

İHA | 10.07.2019 - 12:23..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Mersin'de gökyüzüne çıkma hevesiyle yaşayan Ömer Değirmenci, yaklaşık 1,5 yıl önce mikrolayt yapma kararı aldı.

Değirmenci, Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Vecihi Hürkuş gibi gökyüzünde süzülmek istiyor.

İŞ YERİNİN GARAJINDA AYLARCA ÇALIŞIP MİKROLAYT YAPTI

Alüminyum sektöründe çalıştığı için parça bulmakta sorun yaşamayacağını düşünerek işe koyulan Değirmenci, inancını kırmadan kendi çabalarıyla mikrolayt yapmayı başardı.

Kanat uzunluğu 7 metre 22 santimetre, araç aksanının uzunluğu 1 metre 85 santimetre olan Değirmenci’nin yaptığı mikrolayt 200 cc hacmindeki motorla harekete geçiriyor. Aracın pervanesi ise güçlü motoru sayesinde 8 bin devirde dönüyor. Sürekli denemeler yaparak aylardır mikrolayt üretmek için çalışan Değirmenci, daha iyisini yapabilmek için destek bekliyor.

Eskişehir’de uçma hayali için mikrolayt tasarladı

"5 AY PERVANEYE UĞRAŞTIM"

Aylarca üzerinde çalıştığı uçuş aletini anlatan Değirmenci, pervaneyi 5 tekrardan sonra yapabildiğini söyledi. Değirmenci, "Daha önce hiç uçmadım. İnsanın içerisinde olan bir arzu uçakları, planörleri yapanlara baktığım zaman hiç kimse annesinin karnındayken öğrenmiyor. Mesela 5 sefer pervanesini yaptım. İlk pervaneyi yaptığımda istediğim şekilde arkaya iniş gücü değil tam tersine rüzgar veriyordu. Sonraki pervanede ufak bir bıçak kaçırdım ve iptal ettim. Yani küçük bir hata olduğunda, açı kaybolduğunda olmuyor. Beşinci deneyişimde pervaneyi hazırladım" diye konuştu.

Eskişehir’de uçma hayali için mikrolayt tasarladı VİDEO

Eskişehir’de uçma hayali için mikrolayt tasarladı

"TEK KİŞİLİK PERVANELİ UÇAN ARAÇ DA YAPACAĞIM"

İlerleyen zamanlarda tek kişilik uçan bir araç yapmak istediğini belirten Değirmenci, "1,5 yıldır uğraşıyorum ama sonunu tamamlayamadım. Tamamlayana kadar da uğraşacağım. Ne zaman gökyüzüne kalktık, uçuyoruz o zaman başarı olacak. İki hafta sonra ilk denemeyi yapmak istiyoruz. Eğer mikrolayt da başarılı olabilirsem tek kişilik pervaneli, pek fazla yer kaplamayan, kolay taşınabilir bir uçan araç tasarlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Eskişehir’de uçma hayali için mikrolayt tasarladı

"VEHİCİ HÜRKUŞ İLE UÇMAK İSTERDİM"

Son olarak yetkililerden çalışmalarında kendisine yardım edilmesini isteyen Ömer Değirmenci, şunları söyledi;

"İdolüm olarak Vecihi Hürkuş, Nuri Demiral var. O insanlarla beraber yaşamayı, o zamanı, onların heyecanını tatmayı, onlarla beraber çalışmayı ve uçmayı isterdim. Kendi hevesimi kırmadım, inancımı kırmadım. Ben ne olursa olsun uçacağım dedim. Sonuçta uçana kadar deneyeceğiz, yanılacağız. İnşallah amacımıza ulaşırız."

Eskişehir’de uçma hayali için mikrolayt tasarladı

Eskişehir’de uçma hayali için mikrolayt tasarladı

Eskişehir’de uçma hayali için mikrolayt tasarladı

Eskişehir’de uçma hayali için mikrolayt tasarladı

Eskişehir’de uçma hayali için mikrolayt tasarladı


Eskişehir’de uçma hayali için mikrolayt tasarladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi değerlendirdi

905
Erdoğan'a soruldu: Murat Çetinkaya neden görevden alındı

Erdoğan'a soruldu: Murat Çetinkaya neden görevden alındı

209
Sinop'ta Suriyelilere plaj tepkisi

Sinop'ta Suriyelilere plaj tepkisi

488
Emre Mor transferinin detayları

Emre Mor transferinin detayları

70
Kelly Brook 44 beden oldu

Kelly Brook 44 beden oldu

32
İstanbul'da taksici, kısa mesafe yolcusunu indirmek istedi

İstanbul'da taksici, kısa mesafe yolcusunu indirmek istedi

246
İzmir'de tır şoförü tartıştığı kişiyi ezmeye çalıştı

İzmir'de tır şoförü tartıştığı kişiyi ezmeye çalıştı

124
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir