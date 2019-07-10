Eskişehir’de uçma hayali için mikrolayt tasarladı

Mersin'de gökyüzüne çıkma hevesiyle yaşayan Ömer Değirmenci, yaklaşık 1,5 yıl önce mikrolayt yapma kararı aldı.

Değirmenci, Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Vecihi Hürkuş gibi gökyüzünde süzülmek istiyor.

İŞ YERİNİN GARAJINDA AYLARCA ÇALIŞIP MİKROLAYT YAPTI

Alüminyum sektöründe çalıştığı için parça bulmakta sorun yaşamayacağını düşünerek işe koyulan Değirmenci, inancını kırmadan kendi çabalarıyla mikrolayt yapmayı başardı.

Kanat uzunluğu 7 metre 22 santimetre, araç aksanının uzunluğu 1 metre 85 santimetre olan Değirmenci’nin yaptığı mikrolayt 200 cc hacmindeki motorla harekete geçiriyor. Aracın pervanesi ise güçlü motoru sayesinde 8 bin devirde dönüyor. Sürekli denemeler yaparak aylardır mikrolayt üretmek için çalışan Değirmenci, daha iyisini yapabilmek için destek bekliyor.

"5 AY PERVANEYE UĞRAŞTIM"

Aylarca üzerinde çalıştığı uçuş aletini anlatan Değirmenci, pervaneyi 5 tekrardan sonra yapabildiğini söyledi. Değirmenci, "Daha önce hiç uçmadım. İnsanın içerisinde olan bir arzu uçakları, planörleri yapanlara baktığım zaman hiç kimse annesinin karnındayken öğrenmiyor. Mesela 5 sefer pervanesini yaptım. İlk pervaneyi yaptığımda istediğim şekilde arkaya iniş gücü değil tam tersine rüzgar veriyordu. Sonraki pervanede ufak bir bıçak kaçırdım ve iptal ettim. Yani küçük bir hata olduğunda, açı kaybolduğunda olmuyor. Beşinci deneyişimde pervaneyi hazırladım" diye konuştu.

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"TEK KİŞİLİK PERVANELİ UÇAN ARAÇ DA YAPACAĞIM"

İlerleyen zamanlarda tek kişilik uçan bir araç yapmak istediğini belirten Değirmenci, "1,5 yıldır uğraşıyorum ama sonunu tamamlayamadım. Tamamlayana kadar da uğraşacağım. Ne zaman gökyüzüne kalktık, uçuyoruz o zaman başarı olacak. İki hafta sonra ilk denemeyi yapmak istiyoruz. Eğer mikrolayt da başarılı olabilirsem tek kişilik pervaneli, pek fazla yer kaplamayan, kolay taşınabilir bir uçan araç tasarlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"VEHİCİ HÜRKUŞ İLE UÇMAK İSTERDİM"

Son olarak yetkililerden çalışmalarında kendisine yardım edilmesini isteyen Ömer Değirmenci, şunları söyledi;

"İdolüm olarak Vecihi Hürkuş, Nuri Demiral var. O insanlarla beraber yaşamayı, o zamanı, onların heyecanını tatmayı, onlarla beraber çalışmayı ve uçmayı isterdim. Kendi hevesimi kırmadım, inancımı kırmadım. Ben ne olursa olsun uçacağım dedim. Sonuçta uçana kadar deneyeceğiz, yanılacağız. İnşallah amacımıza ulaşırız."























