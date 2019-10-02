Bombalı saldırı yapan teröristlerin cesetleri morgdan alındı

25 Eylül sabahı teröristler, Adana'da Çevik Kuvvet polislerini taşıyan servise bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 polis memuru yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

İNCELEME YAPILDI

Saldırının ardından polis ekipleri, teröristlerin yakalanması için saldırının yapıldığı bölgede güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

İncelemelerin ardından teröristlerin, MLKP üyesi Ozan Sökmen ve Fırat Şeran olduğu tespit edildi. Bunun üzerine arama çalışmalarına hız verilen teröristlerin, Eskişehir’e olduğu bilgisine ulaşıldı.

ESKİŞEHİR'E GELDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Teröristlerin, geçen cumartesi Eskişehir’e geldiği ve evi de sahte kimliklerle tuttukları belirlendi.

Türkiye’de son dönemde yaşanan 4-5 eylemle bağlantılı olduğu düşünülen MLKP FESK mensubu teröristlerin evinde yapılan aramalarda ayrıca bir miktar para, örgütsel dokümanlar, dizüstü bilgisayar ve harici belleğin yanı sıra bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Teröristlerin cesetleri morgdan alındı VİDEO



TERÖRİSTLERİN CESEDİ AİLELERİ TARAFINDAN MORGDAN ALINDI

Dün polis ekiplerinin saklandıkları hücre evine yaptıkları baskında ‘teslim ol’ çağrısına uymayarak etkisiz hale getirilen terörist cesetleri, yapılan incelemeler sonucu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından teröristlerin yakınları, cesetleri teslim aldı ve cesetleri Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis etmiş olduğu cenaze aracıyla İstanbul’a götürdü.