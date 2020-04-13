Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasak, 13 Nisan Pazartesi gecesi sona erdi.

VATANDAŞLAR, AÇIK OLAN MARKETLERE KOŞTU

Eskişehir'de 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından, vatandaşlar açık olan marketlere koştu.

Market önlerinde uzun kuyruk oluşturan kişilere ise polis müdahale ederek, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi için vatandaşları uyardı.

Eskişehir'de yasak bitti, vatandaşlar marketlere koştu ViDEO



POLİS EKİPLERİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Polis ekipleri, hem megafonla hem de tek tek vatandaşları uyararak sosyal mesafe konusunda dikkatli olmaları için bir kez daha uyardı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve müdür yardımcıları ise, yoğun caddelerde bulunarak bizzat ekiplerin koordinesini sağladı.



