Eskişehir'de trafikte Türk şakası

Eskişehir 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerindE, okullarından çıkan liseli öğrenciler evlerinin yolunu tuttu.

Bu sırada arkalarından gelen 26 VY 274 plakalı kamyonet sürücüsü İbrahim D. (18) ve araçta bulunan öğrenci, arkadaşlarının yol kenarında ilerlediğini gördü.

7 GENCİN ÜSTÜNE DİREKSİYONU KIRDI

İddiaya göre, araçtaki öğrencinin yönlendirmesi ile sürücü 'şaka' amacı ile yolda ilerleyen yaklaşık 7 gencin üstüne direksiyonu kırdı. Son anda aracı fark eden gençler sağa sola kaçarak kurtulabildi.

ARKASINDAN GELEN ARACI FARK ETMEDİ

Bu esnada sürücü İbrahim D., arkasından gelen aracı da fark etmeyerek aniden tekrar direksiyonu yola kırdı. Arkadan gelen kadın sürücü ise, trafik magandalarının bulunduğu araca çarpmamak için fren yaparak aracını sağ şeride yönlendirdi.

ÖĞRENCİLER ÇARPMASINA RAMAK KALA KURTULDU

Trafik terörü yaşatan iki genç yaklaşık 10 metre gittikten sonra yine aynı şekilde iki öğrencinin üzerine tekrar aynı araçla direksiyon kırdı. Gençler ise diğer arkadaşları gibi aracın kendilerine çarpmasına ramak kala son anda yön değiştirerek olası tehlikeden kurtuldu. Yaşanan trafik terörünün polis ekiplerine bildirilmesiyle ekipler aracı kısa sürede yakaladı.

İKİ MAGANDA GÖZALTINA ALINDI

İki maganda, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme ve Kasten Yaralamaya teşebbüsten gözaltına alındı. Öte yandan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.