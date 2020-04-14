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Eskişehir’deki huzurevinde koronavirüs vakaları

Dışarıdan misafir kabul edilmeyen huzurevlerinde ilk vaka Eskişehir'de görüldü.

İHA |
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Eskişehir’deki huzurevinde koronavirüs vakaları

Bir çalışanın koronavirüsü taşıması neticesinde Hacı Süleyman Çakır Huzurevinde bulunan yaşlılara kısa sürede yayıldığı iddia edildi.

ÇOK SAYIDA POZİTİF VAKA ÇIKTI

Yaşlıların rahatsızlanması sonrasında yapılan testlerde çok sayıda pozitif vaka çıkması üzerine çalışanlar ve huzurevi sakinleri Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada karantina altına alınan çok sayıda virüse yakalanmış huzurevi sakinlerinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili yetkililer tarafından çalışma başlatılırken, bahse konu huzur evi ve çevresi boşaltılarak karantina altına alındı.

HUZUREVLERİ İZOLE EDİLMİŞTİ

Diğer yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınan karar sonrasında huzurevlerine ziyaretçi girişi kapatılmış, çalışanlar bina içinde izole edilerek evlerine gönderilmeyerek, hastalığın önüne geçilmesi planlanmıştı.

Eskişehir’deki huzurevinde koronavirüs vakaları

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