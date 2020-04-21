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Eskişehirsporlu Kaan Öztürk hayatını kaybetti

Eskişehirspor'un 20 yaşındaki oyuncusu Kaan Öztürk, geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi |
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Eskişehirsporlu Kaan Öztürk hayatını kaybetti

Bugün Eskişehir'den gelen bir haber, Türk futbolunu yasa boğdu...

Eskişehirspor forması giyen Kaan Öztürk, dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

ESKİŞEHİRSPOR: AİLESİNİN ACISINI TÜM KALBİMİZLE PAYLAŞMAKTAYIZ

Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Eskişehirspor Kulübü, ''Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz, evladımız Kaan Öztürk dün akşam saatlerinde geçirdigi trafik kazasında vefat etmiştir. Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.'' ifadelerine yer verdi.

Eskişehirsporlu Kaan Öztürk hayatını kaybetti

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise haberi büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Eskişehirsporumuzun genç futbolcularından Kaan Öztürk'ün dün gece geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dilerim. Camiamızın başı sağ olsun." dedi.

Eskişehirsporlu Kaan Öztürk hayatını kaybetti

Eskişehirsporlu Kaan Öztürk hayatını kaybetti

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