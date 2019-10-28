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Eskort sitesi operasyonu: 10 gözaltı

Esenyurt’ta düzenlenen operasyonda sanal ortamda kurdukları eskort sitesi ile para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ve uyuşturucu madde bulundurdukları belirtilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

DHA | 28.10.2019 - 13:14..
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İstanbul Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, son dönemde artan ihbarları değerlendirerek, dün saat 20.00 sıralarında Gözevler ile Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 3 ayrı adrese yönelik operasyon başlattı.

Saat 04.00’e kadar sürdürülen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Eskort sitesi operasyonu: 10 gözaltı

ESCORT SİTESİ KURDULAR

Şüphelilerin internette kurdukları ‘escort sitesi’ aracılığı ile para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ileri sürüldü. Bu adreslerde yapılan aramalarda “hayalet silah” olarak bilinen Glock marka ruhsatsız tabanca, 20.25 gram eroin ele geçirildi. Şüphelilerin suçta kullandığı 4 dizüstü bilgisayar ve 11 telefona da el konuldu.

Eskort sitesi operasyonu: 10 gözaltı

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri ile bağlantıları olup olmadığı da araştırılmaya başlandı. Gözaltına alınan Ş. B., Ş.K., B.C., M.Y., ‘Azad’ kod adlı E.K., K.F., A.D., A.K., T.K. ve yabancı uyruklu N. R. ele geçirilen malzemeler ile birlikte Kıraç Polis Merkezi’ne teslim edildi.

Eskort sitesi operasyonu: 10 gözaltı

Eskort sitesi operasyonu: 10 gözaltı

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