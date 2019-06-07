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Eskort sitesinde tanıştığı transseksüeli dövdü

Bursa'da eline aldığı parke taşı ile sonradan transseksüel olduğunu öğrendiği kişiyi döven şahsı, mahallelinin saldırısına uğradı.

DHA | 07.06.2019 - 09:01..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Ertan A. (37), internetteki bir eskort sitesi üzerinden Deniz T. isimli kişiyle irtibata geçti.

FOTOĞRAFI GÖRÜNCE KIYAMET KOPTU

Sosyal medya üzerinden yaklaşık bir haftalık yazışmanın ardından Ertan A., Deniz T.'yi evine davet etti. Ertan A., evinin önünde buluştuğu Deniz T.'nin internette fotoğrafını gördüğü kişi olmadığını fark etti.

Eskort sitesinde tanıştığı transseksüeli dövdü

PARKE TAŞIYLA DÖVDÜ

Transseksüel olduğunu söyleyen Deniz T. ile Ertan A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ertan A. kaldırımdaki parke taşını kapıp, Deniz T.'ye vurmaya başladı. Kavgayı gören çevre sakinleri, araya girdi.

Eskort sitesinden tanıştığı kişiyi, transseksüel olduğunu öğrenince dövdü İZLE

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Deniz T.'yi bırakıp, kaldırımda sigara yakan Ertan A., kendisine tepki gösteren mahallelinin saldırısına uğradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Deniz T., ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eskort sitesinde tanıştığı transseksüeli dövdü

"SEN SOR DİYE YAPTIM"

Gelen polis ekipleri, Ertan E.'yi evinde gözaltına aldı. Bu sırada tepkilerini sürdüren çevre sakinlerini, mahalle bekçileri sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık raporu alınmak üzere hastaneye götürülen Ertan A., basın mensuplarının neden yaptın sorusuna, "Sen sor diye yaptım." cevabını verdi.

Eskort sitesinde tanıştığı transseksüeli dövdü

Ertan E., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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