Avcılar'da Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde servis aracının şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu'na çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan öğrenci, ağır yaralandı. Mirzaoğlu hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Esnaf Odası Başkanı'ndan kaza açıklaması: Takdir-i ilahi VİDEO

"TAKDİR-İ İLAHİ"

İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, yaşanan talihsiz kazaya ilişkin, "Çok üzücü bir şey daha söyleyeyim size; ben 32 yıldır servisçilik yapıyorum ilk defa bir okulun bahçesinde bir öğrenciye araba çarptığını duyduk. Bunun için bizim üzerimize düşen vazife neyse bunu yapmaya da hazırız esnaf odası olarak da birey olarak da servisçi olarak da... Ama dediğim gibi burada bir takdir-i ilahi var diyelim. Bunun haricinde başka bir tedbir alınması için de burada biz her zaman oda olarak esnaf olarak da hazırız." dedi.