İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, Ş.Ç. isimli bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle önce oturduğu sokakta döşemecilik yapan B.Y. isimli bir esnafı, ardından da eve çıkarak karısı Y.Ç. ile Ş.Ç.'yi silahla vurmuştu.

Kayıplara karışa S.Ç., bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KARISIYLA ESNAF ARASINDA İLİŞKİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Zanlının, karısıyla esnaf arasında ilişki olduğundan şüphelenip ikisini vurduğu, kızını ise yanlışla vurduğu öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası, adamın esnafa sokak ortasında kurşun yağdırdığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Esnafı karısını ve kızını vuran adam yakalandı