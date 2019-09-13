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ESOGÜ cinayetleri sanığı duruşmada 'Sıkıldım' dedi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 akademisyeni öldüren araştırma görevlisi tutuklu sanık Volkan Bayar, savunma yapmak istemediğini belirtip, "Sıkıldım, gidiyorum ben" diyerek duruşmayı terk etti.

AA | 13.09.2019 - 13:32..
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) 3 akademisyen ile fakülte sekreterini öldüren araştırma görevlisi tutuklu sanık Volkan Bayar ile eski eşi aynı üniversitede araştırma görevlisi Saadet Aylin Yağan'ın yargılanmasına devam edildi.

SEGBİS İLE KATILDI

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanık Bayar ile Kocaeli F Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu. Azmettirici olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski eşi Yağan ise salonda hazır bulundu.

"SIKILDIM, GİDİYORUM"

Duruşmanın başlamasının ardından SEGBİS aracılığıyla bağlantı kurulan sanık Volkan Bayar, savunma yapmak istemediğini belirtip, "Sıkıldım, gidiyorum ben." diyerek duruşmayı terk etti. Suçlamaları kabul etmeyen eski eşi Saadet Aylin Yağan ise beraatini istedi.

ESOGÜ cinayetleri sanığı duruşmada 'Sıkıldım' dedi

1 KASIM'A ERTELENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenilen ESOGÜ Öğretim Üyesi G.B, olay günü fakülte içinde olduğunu söyleyerek, "Odamdaydım. Birtakım sesler duydum. Önce silah sesi gibi algılamamıştım. Odamdaki hocalardan biri dışarı çıktı. Büyük bir koşuşturma ve telaş vardı. Odaya geri dönüp kapımızı kilitledik. Odamıza sonradan gelen öğrencilerden biri 'Bir adam varmış. Elinde silahla ateş ediyormuş.' dedi. Koridorlar çok karışmıştı." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Kasım'a erteledi.

ESOGÜ cinayetleri sanığı duruşmada 'Sıkıldım' dedi

4'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI İSTENİYOR

ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde 5 Nisan 2018'de araştırma görevlisi Volkan Bayar, fakülte binasında Fakülte Sekreteri Mehmet Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı silahla öldürmüştü. Rektörlük tarafından bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan Bayar ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin Yağan gözaltına alınmıştı. Katil zanlısı Bayar, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, eski eşi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Sanıklar hakkında dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

,ESOGÜ cinayetleri sanığı duruşmada 'Sıkıldım' dedi

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