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Esper'in Asya seyahatine koronavirüs engeli

ABD Savunma Bakanı; Hindistan, Özbekistan ve Pakistan seyahatlerini erteleme kararı aldı.

AA | 10.03.2020 - 17:33..
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Koronavirüs, resmi ziyaretlere de yansıdı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, salgın nedeniyle Asya seyahatini erteledi.

Bakan Esper, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) ve Amerikan askeri üslerine yönelik koronavirüs salgınına ilişkin bir dizi talimat yayınlamasının yanı sıra Asya bölgesine seyahatini daha sonra yapma kararı aldı.

3 ÜLKEYE SEYAHAT İPTAL

Pentagon sözcüsü Alyssa Farah, yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanı Esper, bakanlığın koronavirüs ile mücadele çalışmalarını ABD'de takip etmek için tedbiren Hindistan, Özbekistan ve Pakistan seyahatlerini erteledi." ifadesini kullandı.

Esper'in Asya seyahatine koronavirüs engeli

ABD ordusunda 3 askerin koronavirüs testleri pozitif çıkarken, 7 askerin testlerinin ise devam ettiği bildirilmişti.

ABD Kara Kuvvetlerine bağlı 12 laboratuvar, şu anda virüse karşı aşı çalışması yürütüyor.

Askeri üslere giriş çıkışların kısıtlanması talimatını veren Esper, dün Pentagon'da Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in de aralarında bulunduğu üst düzey savunma yetkilileriyle yaptığı toplantıyı, 4 farklı odada video konferans yöntemiyle yönetmişti.

Esper'in Asya seyahatine koronavirüs engeli

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