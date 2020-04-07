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Esra Balamir: Grip sandım koronavirüs çıktı

Koronavirüse yakalanan Esra Balamir, sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Haber Merkezi |
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Esra Balamir: Grip sandım koronavirüs çıktı

Sunucu Esra Balamir’in koronavirüs testi pozitif çıktı. 18 gündür evinde karantinada olan Balamir, yaşadığı süreci anlattı.

Hastalığın belirtilerinden ve sonrasında yaşadıklarından bahseden Balamir, şunları söyledi:

"GRİP OLDUM SANDIM"

“Aslında kendimi grip zannettim, gripteki bulgular vardı. İki, üç gün öyle dolaştım arkadaşımın daha çok ateşi çıktı bana göre. Test yaptılar ‘iki güne çıkacak’ dediler. Arkadaşımın testi pozitif çıkınca ilçe sağlık ile iletişime geçtik bize geldiler, ‘evden çıkmayın’ dediler. Bizimle ilgileneceklerini söylediler, öyle de oldu. İlaçlarımız geldi. Ateşim çıktı ama hiç öksürmedim. Sadece ateşim ve burun tıkanıklığı vardı arada da baş ağrısı.

"5 GÜNLÜK İLAÇ KULLANIYORUM"

İlacı kapıya kadar getirdiler her gün arıyorlar. Psikolojik destek için bile aradılar, çok ilgililer. Negatif çıkana kadar devam edecekler. Bu ilaç beş günlük beş gün sonra tekrar test yapacaklar negatif çıkana kadar böyle devam edecek.

"İKİ GÜN SONRA YİNE TEST OLACAK"

18 gün boyunca hiç evden çıkmadık. Market işlerimiz oldu, dışarıdan bir kez pizza söyledim. Ben birkaç gün boyunca hiç belirtisini anlamadım. Taşıyıcı gibiymişim. Bu süreçte sokakta olsam belki binlerce insana yaymış olabilirdim. Benim hiç kimseyle bir diyaloğum yoktu. Eve kimseyi çağırmadım ama yine de geldi bizi buldu. İnsanların rahatlığını anlayamıyorum. Her sabah daha iyi uyanıyorum. Burnumda tıkanıklık vardı şimdi daha rahat nefes alıyorum. 2 gün sonra test yapıldığında negatif çıkacak diye ümit ediyorum.”

Esra Balamir: Grip sandım koronavirüs çıktı

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