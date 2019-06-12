Esra Sönmezer: Kedimin her tedavi seansı 4 bin lira

Kedisi Bebek’i rutin sağlık kontrolüne getiren Esra Sönmezer, Levent’te bulunan bir veterinerden çıkarken görüntülendi.

"SEÇİMDEN SONRA TATİLE GİDİYORUZ"

Kedisinin hasta olduğunu söyleyen oyuncu, “Aşılarını yaptırdım. Şimdi traş olmaya götürüyorum. Seçimden sonra tatile çıkacağız” dedi.

"PARAMI YİYEN TEK ERKEK"

Hayatındaki tek erkeğin kedisi Bebek olduğunu ifade eden Sönmezer, “Benim kedim böbrek hastası ve her seansı 4 bin lira... Paramı yiyen tek erkek; kedim. Hayvanlar için özel sağlık sigortası, devlet destekli hastaneler istiyorum' dedi.