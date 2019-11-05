Esrar ile yakalandılar, annelerine suç attılar

Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden olan MTV Avrupa Müzik Ödülleri dün gece İspanya'nın Seville şehrindeki FIBES Konferans ve Sergi Merkezi’nde yapılan görkemli törenle sahiplerini buldu.

İtalyan şirketlerinden sonra Fransa da Doğu Akdeniz'de, Türkiye’nin itiraz ettiği bölgelerden çekiliyor.

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Ali Serim: Türkiye bağımsız denetimi yaygınlaştırmalı

Bağımsız denetimin yaygınlaştırılmasının önemine değinen Ali Serim, finansal desteği veya bağımsız denetim için harcanacak bütçenin iki üç misline kadar vergi matrahından indirime gidilmesini söyledi