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Esrar ile yakalandılar, annelerine suç attılar

Otomobillerinde 4, evlerinde ise 10 kilogram esrar ele geçirilen kardeşler, esrarı annelerinin yetiştirdiğini söyledi.

DHA | 05.11.2019 - 18:28..
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ve Ayvacık ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düğzenledi.

Ekipler, Ayvacık ilçesi Çarşıköy Mahallesi'nde Faruk Ş. ve kardeşi Oktay Ş.'nin içinde bulunduğu otomobilde arama gerçekleştirdi.

Otomobilde yaklaşık 4 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise 10 kilogram esrar maddesi bulundu.

"ANNEMİZ YETİŞTİRİYOR BİZ İÇİYORUZ"

Kendilerinin satıcı değil içici olduğunu öne süren kardeşler, uyuşturu maddeyi anneleri Kadriye Ş.'nin yetiştirdiğini söyledi.

Polis, 2 kardeş ile anneleri Kadriye Ş. ve akrabaları Ahmet Ş.'yi gözaltına aldı.

Kadriye Ş., komşusu Ahmet Ş.'nin bahçesinden aldığı tohumları ormana ektiğini ve bu maddenin esrar olduğunu bilmediğini söyledi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.

Esrar ile yakalandılar, annelerinin yetiştirdiğini söylediler -1

Esrar ile yakalandılar, annelerinin yetiştirdiğini söylediler -2

Esrar ile yakalandılar, annelerinin yetiştirdiğini söylediler -3

Esrar ile yakalandılar, annelerinin yetiştirdiğini söylediler -4

Esrar ile yakalandılar, annelerinin yetiştirdiğini söylediler -5

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