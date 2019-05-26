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Eşref Kolçak hayatını kaybetti

Usta sinema sanatçısı 92 yaşındaki Eşref Kolçak'tan acı haber geldi. Usta sanatçının hayatını kaybettiği bildirildi.

AA | 26.05.2019 - 18:23..
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Eşref Kolçak hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Eşref Kolçak hayatını kaybetti. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören oyuncu saat 17.00 sularında hayata gözlerini yumdu.

Gemlik Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden usta sanatçı, geçtiğimiz ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı.

Eşref Kolçak hayatını kaybetti

EŞREF KOLÇAK KİMDİR

Eşref Kolçak Erzurum, İsprili'dir ve 28 Ocak 1927 tarihinde doğmuştur. 1941 yılında İstanbul'a geldi. Kasımpaşa'da oturdu. Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü'nü bitirdi. Tesfiyecilik, marangozluk okudu. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı. Kasımpaşa'da oturduğu zamanlarda marangoz dükkanı ve mobilya mağazası vardı.

1944 yılında Atilla Revü Opereti'nde tiyatroya başlayan sanatçı, 1945 yılında Ses Tiyatrosuna geçti. 1947 yılında figüranlıktan oyunculuğa geçtiği film Cahide Sonku ile birlikte oynadığı "Fedakar Ana" filmi olmuştur. 1950'li ve 60'lı yıllarda, melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü olarak çıktı seyircilerin karşısına

Bir Şoförün Gizli Defteri (Atıf Yılmaz), Namus Uğruna, Düşman Yolları Kesti (Osman F. Seden) önemli filmerinden bazılarıdır.

Eşref Kolçak, 1955 de Özcan Kolçak ile evlendi , eşi 13 ocak 2010 da vefat etti. Kanser tedavisi gören pop müzik sanatçısı olan oğlu Harun Kolçak 20 Temmuz 2017'de hayatını kaybetti.

Eşref Kolçak hayatını kaybetti

Eşref Kolçak hayatını kaybetti

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