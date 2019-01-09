Estonya'da afişler tepki topladı

Estonya’nın başkenti Tallin’de siyasi bir parti, adeta toplumu birbirinden ayırmak için ilginç bir yönteme başvurdu, ancak sonrasında aldığı tepkiler nedeniyle afişleri değiştirmek zorunda kaldı.

AFİŞLER ASILDI

3 Mart'ta düzenlenecek seçimler öncesinde 7 Ocak'ta afişler basıldı ve hemen asıldı. ‘Sadece Ruslar için' ve ‘Sadece Estonyalılar için' yazılı afişlerin altında verilen telefon numaralarında telesekreterden 3 Mart'taki seçimlerde iki tarafa da ayrı ayrı birlikte olma çağrısı yapıldı.

TEPKİ ALAN AFİŞLER DEĞİŞTİRİLDİ

Ancak toplumu etnik kökenlerine ayırıp, bekleme noktalarının dahi ayrı ayrı belirlenmesi tepki topladı.

Gelen tepkilerden sonra Eesti 200 partisi, afişleri tamamen değiştirdi. Afişlerde; Ruslar ve Estonyalıların sadece duraklarda değil, her yerde birlikte olması gerektiği yazısı yer aldı.