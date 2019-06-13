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Eşyaların havada uçuştuğu karı koca kavgası

Kağıthane'de, karı koca kavga edip birbirlerini yaraladı. Koca, eşinden şikayetçi olmak isteyince ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

DHA | 13.06.2019 - 22:39..
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İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde bir karı kocanın kavgasında kan aktı. Aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle kavgaya tutuşan karı koca birbirlerini yaralarken, ev eşyaları havalarda uçuştu.

KARI KOCA BİRBİRİNİ YARALADI

Melahat Gökçen (60) ve İsmail Gökçen çifti saat 16.00 sıralarından evde kavga etmeye başladı. Bir süre sonra çift, evde bulunan eşyaları birbirlerine atmaya başladı. Melahat Gökçen evde bulunan kesici bir cismi fırlatarak kocasını çenesinde yaraladı. Bunun üzerine İsmail Gökçen de kesici bir cisim ile karısını başından yaraladı.

Eşyaların havada uçuştuğu karı koca kavgası

Kağıthane'de karı-koca kavga edip birbirlerini yaraladı VİDEO

POLİSLER MÜDAHALE ETTİ

Gürültüyü duyup üst kata çıkan komşular, çifti kanlar içerisinde görüp durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahaleyi evde yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Koca İsmail Gökçen eve gelen polislere karısından şikayetçi olduğunu belirtti. Bunun üzerine İsmail Gökçen, ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

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