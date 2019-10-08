Ete zam yolda

Bir zam da kırmızı ete geliyor.

Sebebi maliyetin artması, şimdiye kadar yapılmamasının nedeni sie tüketimin düşmesi.

Yüzde 20'lik bir zammın yakın zamanda yapılacağını Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan duyurdu.

"MALİYET YÜZDE 50 ARTTI"

Yücesan, “Son bir yılda maliyetlerimiz yüzde 50 arttı. Tüketim yüzde 40 daraldı. Yüzde 20 zam yapmak istiyoruz ancak iç piyasada tüketim düştüğü için kimse korkudan fiyatları artıramıyor.” dedi.

BALIK MEVSİMİNİN BİTMESİYLE ZAM GELECEK

Zammın şimdilik bekletildiğini belirten Yücesan, balığın kırmızı ete alternatif olarak görüldüğünü, balık mevsiminin bitmesinden sonra kırmızı ete olan talebin artmasıyla zam yapılacağına işaret etti.

'BİRÇOK FİRMA PİYASADAN ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI'

Elektrik ve doğalgaza son gelen zamlarla beraber maliyetlerin daha da arttığına, bu artışları kaldıramayan pek çok firmanın piyasadan çekilmek zorunda kaldığına dikkat çeken Yücesan, şöyle devam etti:

“Yeni üretim yapılmıyor. Satışlar stoklar üzerinden yürüyor. Üretimdeki düşüşe yönelik TÜİK’in açıkladığı veriler eksik. Bu durum ‘daha uygun’ fiyatlı etin sağlanması için ithalat yoluna başvurmalarına yol açabilir. Kısır bir döngü bu. İthalat yapılır, üretim düşer, döviz kaybı yaşanır ama ucuzluk sağlanamaz. Çünkü bizim elimizden bu kadar geliyor. Maliyetlerimiz sürekli artıyor.”