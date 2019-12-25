Etek boyuna karışan hakimin 7 yıl hapsi istendi

29 Mayıs'ta Kartal İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde hakim Mehmet Yoylu, kadın avukatın eteğinin 15 cm kısa olduğunu ve bunun avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu belirterek; bu durumu tutanağa yazıp fotoğraf çekmek istedi.

Çetin'in etek boyuna tepki gösteren ve tedbiren görevden uzaklaştırılan hakim Yoylu, HSK kararıyla 24 Ekim’de görevine iade edilmişti.

7 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'ten 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime tepkiler VİDEO





'İYİ NİYETLE UYARMAK İSTEDİM'

Yoylu savunmasında özetle, bir yargı mensubu olarak mevzuata dikkat ettiğini, olay günü müşteki avukat Tuğçe Çetin’i iyi niyetli uyarmak istediğini, yaptığı işlemleri tutanağa geçirdiğini, işlemlere karşı yasa yollarının açık olduğunu söyledi.

CEZALANDIRILMASI SÜRÜYOR

Yoylu’nun birinci sınıf hakim olması nedeniyle Yargıtay Görevli Ceza Dairesi’nde son soruşturma yapılmak üzere şüpheli hakkında soruşturmanın açılması, atılı suçlardan yargılamasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi talep edildi.