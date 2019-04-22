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Etek giydirip video çeken 2 kardeş tutuklandı

Adana'da 2 kardeş, akrabaları genç kızı taciz ettiği gerekçesiyle 18 yaşındaki genci bulamayınca arkadaşına sütyen ve etek giydirip, sokaklarda gezdirdi.

DHA | 22.04.2019 - 16:59..
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Yüreğir ilçesinde yaşayan  Halil K.  ve ağabeyi Hasan K. akrabaları olan genç kızın, C. isimli genç tarafından taciz edildiğini öğrendi. Öfkeye kapılan kardeşler, tacizle suçlanan gencin iş yerine gitti. Buradaki çalışanlardan A.D., kardeşlere, C.'nin işyerinde olmadığını söyledi.  Ancak kardeşler, A.D.'yi tacizciye yardım ettiği gerekçesiyle zorla otomobillerinin bagajına koyup, kaçırdı.

Etek giydirip video çeken 2 kardeş tutuklandı VİDEO

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Hasan K. ve Halil K. yol üzerindeki bir mağazadan etek ve sütyen alıp, A.D.'ye giydirdi.  Ardından dan A.D.'yi sokak ortasında gezdirerek, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.  Görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin ihbar edilmesi üzerine araştırma başlatan polis, Halil K. ve ağabeyi Hasan K.'yi yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Etek giydirip video çeken 2 kardeş tutuklandı

Etek giydirip video çeken 2 kardeş tutuklandı

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