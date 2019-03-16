Etiler'de sabah saatlerinde silahlar patladı

Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken, kaçan kişi yada kişilerin bulunması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

10 ADET BOŞ KOVAN BULDULAR

Nispetiye Caddesi Sülün Sokak'ta bulunan lüks bir restoranın önünde, saat 05:20 sıralarında olay yerine gelen kişi yada kişiler silahla ateş etti. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekiplerin yaptığı incelemede olay yerinde yaklaşık 10 adet boş kovan bulundu. Polis, güvenlik nedeniyle Sülün Sokağı trafiğe kapattı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, ekipler olayı gerçekleştirenlerin belirlenmesi için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından sokak tekrar trafiğe açıldı.

















