taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7548
Euro
6.3747
Altın
1460.03
Borsa
108004.3
Gram Altın
270.325
Bitcoin
42008.49

Etiyopya, ilk defa uzaya uydu göndermeye hazırlanıyor

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, kendi mali imkanlarıyla yürüttüğü uzay programı çerçevesinde ilk kez uydu fırlatacak.

AA | 03.12.2019 - 09:34..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Etiyopya Uzay Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (ESSTI), geçtiğimiz ağustos ayında yaptığı açıklamada, yıl sonuna doğru ilk defa bir uydu fırlatacaklarını açıklamıştı.

Etiyopya'nın, kendi mali imkanlarıyla yürüttüğü uzay programının ilk uydu fırlatma görevi, 17 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Uzay Bilimi ve Teknoloji Enstitüsü Direktörü Dr. Solomon Belay; yaptığı açıklamada, fırlatılacak uydunun tarım ve madencilik alanında kullanılacağını açıkladı.

uydu

FIRLATMA YERİ: ÇİN

Uydu sayesinde yaklaşık 12 milyon dolarlık yıllık görüntü maliyetinin ortadan kalkacağını ifade eden Belay, ETRSS-1 isimli uydunun Çin'den fırlatılacağını belirtti.

Belay, uydunun, başkent Addis Ababa'ya kurulan Entoto Gözlemevi'nden bir grup mühendis tarafından kontrol edileceğini kaydetti.

Gelirinin büyük bölümünü tarım ve hayvancılıktan kazanan ülke, son yıllarda karşılaştığı küresel iklim değişiminin olumsuz etkilerini azaltmak için de uyduya ihtiyaç duyuyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek, güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

 

Etiyopya, ilk defa uzaya uydu göndermeye hazırlanıyor

Etiyopya, ilk defa uzaya uydu göndermeye hazırlanıyor

Etiyopya, ilk defa uzaya uydu göndermeye hazırlanıyor

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tekirdağ'da SGK'yı zarara uğratan 46 kişi yakalandı

Tekirdağ'da SGK'yı zarara uğratan 46 kişi yakalandı

194
Ece Seçkin: Boy kompleksim yok

Ece Seçkin: Boy kompleksim yok

38
ABD'de Türkiye'ye yaptırımlar tekrar gündeme geldi

ABD'de Türkiye'ye yaptırımlar tekrar gündeme geldi

45
Emmanuel Adebayor Kayserispor'dan ayrıldı

Emmanuel Adebayor Kayserispor'dan ayrıldı

11
Rusya ile Çin arasında devasa doğalgaz hattı açıldı

Rusya ile Çin arasında devasa doğalgaz hattı açıldı

31
Sahte peygamberin gömüldüğü mezarlığa yoğun talep

Sahte peygamberin gömüldüğü mezarlığa yoğun talep

59
Küçükçekmece'de kadına şiddet afişleri tepki çekti

Küçükçekmece'de kadına şiddet afişleri tepki çekti

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir