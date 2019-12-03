Etiyopya, ilk defa uzaya uydu göndermeye hazırlanıyor

Etiyopya Uzay Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (ESSTI), geçtiğimiz ağustos ayında yaptığı açıklamada, yıl sonuna doğru ilk defa bir uydu fırlatacaklarını açıklamıştı.

Etiyopya'nın, kendi mali imkanlarıyla yürüttüğü uzay programının ilk uydu fırlatma görevi, 17 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Uzay Bilimi ve Teknoloji Enstitüsü Direktörü Dr. Solomon Belay; yaptığı açıklamada, fırlatılacak uydunun tarım ve madencilik alanında kullanılacağını açıkladı.

FIRLATMA YERİ: ÇİN

Uydu sayesinde yaklaşık 12 milyon dolarlık yıllık görüntü maliyetinin ortadan kalkacağını ifade eden Belay, ETRSS-1 isimli uydunun Çin'den fırlatılacağını belirtti.

Belay, uydunun, başkent Addis Ababa'ya kurulan Entoto Gözlemevi'nden bir grup mühendis tarafından kontrol edileceğini kaydetti.

Gelirinin büyük bölümünü tarım ve hayvancılıktan kazanan ülke, son yıllarda karşılaştığı küresel iklim değişiminin olumsuz etkilerini azaltmak için de uyduya ihtiyaç duyuyor.

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