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Etiyopya'daki 289 Türk, Kayseri'de karantinaya alındı

Etiyopya'dan uçakla Türkiye'ye getirilen 289 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kayseri'deki çeşitli yurtlara yerleştirildi.

AA |
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Etiyopya'daki 289 Türk, Kayseri'de karantinaya alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Etiyopya'daki 289 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Kayseri Havalimanı'na indi.

Uçakta bulunan 289 Türk vatandaşı, sağlık ekiplerinin kontrolünden geçti.

289 KİŞİ YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Pasaport kontrolü yapılan yolcular apronda bekletilen otobüslere bindirildi.

Otobüslere bindirilen 289 kişi, daha sonra kara yoluyla koronavirüs önlemleri kapsamında karantina sürecini geçirecekleri kentteki çeşitli yurtlara gönderildi.

Etiyopya'daki 289 Türk, Kayseri'de karantinaya alındı ViDEO

Etiyopya'daki 289 Türk, Kayseri'de karantinaya alındı

Etiyopya'daki 289 Türk, Kayseri'de karantinaya alındı

Etiyopya'daki 289 Türk, Kayseri'de karantinaya alındı

Etiyopya'daki 289 Türk, Kayseri'de karantinaya alındı

Etiyopya'daki 289 Türk, Kayseri'de karantinaya alındı

Etiyopya'daki 289 Türk, Kayseri'de karantinaya alındı

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