Etlik Hastanesi'nde sızan gazdan 19 çalışan etkilendi

Ankara'da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kimyasal madde hastane koridoruna döküldü.
Hastaların tahliye edildi; hastaneye girişler kapatıldı.
Sağlık Bakanlığı durumla alakalı, "Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında içinde kimyasal madde bulunan şişenin kırılması sonucu çıkan gazdan 19 personel etkilenmiştir." açıklamasını yaptı.
PERSONELLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Hastanenin acil servisine hasta alımına kısa süre içinde tekrar başlanacak.
Personelin sağlık durumu iyi.