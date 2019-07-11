Etlik Hastanesi'nde sızan gazdan 19 çalışan etkilendi

Yeni yayınlanan bir raporda, Huawei çalışanlarının Çin ordusu ve istihbaratı ile bağlantılı oldukları bildirildi.

Huawei personelinin Çin ordusu ile bağlantılı olduğu iddia edildi

Hyaluronik asit, vücudumuzda tüm bağ dokusu ve eklemlerde bulunan amino asit içeren polisakkarit formunda bileşenlerden biridir.

Angela Merkel, 20 gün içerisinde üç kere titreme nöbeti geçirince, Danimarka Başbakanı'nı karşılama töreni alanına Almanya Şansölyesi için sandalye konuldu.

Yıllarca Süper Lig'de mücadele eden efsane Sakaryaspor, teknik direktör Abdullah Ercan'ı takımın başına getirmek için istiyor.

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Karasu Plajı'nda Denizaltı bombası bulundu

Sahil kıyısına vuran ve ilk incelemelerin ardından Denizaltı’na ait olduğu belirlenen bomba paniğe neden oldu.