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Etlik Hastanesi'nde sızan gazdan 19 çalışan etkilendi

Hastane laboratuvarında, içinde kimyasal madde bulunan şişe kırıldı. Personeller sızan gaz nedeniyle zor anlar yaşadı.

AA & Ensonhaber | 11.07.2019 - 13:52..
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Ankara'da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kimyasal madde hastane koridoruna döküldü.

Hastaların tahliye edildi; hastaneye girişler kapatıldı.

Sağlık Bakanlığı durumla alakalı, "Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında içinde kimyasal madde bulunan şişenin kırılması sonucu çıkan gazdan 19 personel etkilenmiştir." açıklamasını yaptı.

PERSONELLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanenin acil servisine hasta alımına kısa süre içinde tekrar başlanacak.

Personelin sağlık durumu iyi.

Etlik Hastanesi'nde sızan gazdan 19 çalışan etkilendi

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