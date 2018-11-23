Euro 6 liranın altına indi

Bundan 3 ay önce yapılan ekonomik saldırılarla dolar 7 liranın, euro da 8 liranın üzerine çıkmıştı. O dönemde kurların daha da yükseleceğini düşünerek döviz bürolarına koşanlar oldu.

SON 3 AYDA EN ÇOK DEĞER KAZANAN TL OLDU

Ancak yapılan hamlelerle, hem dolar hem de euro kurları büyük düşüş yaşıyor. Son 3 ayda, dünyada en çok değer kazanan para birimi Türk lirası oldu.

Dolar 5,26 seviyelerini görürken, euro da 5,98 seviyelerini gördü.

DÜŞÜŞÜN DEVAMI BEKLENİYOR

Kur stratejistleri, piyasaların bu düşüşle kapanması sonrası önümüzdeki haftalarda, kurda daha büyük düşüşler bekliyor.