EuroLeague yönetimi, Dörtlü Finali eline yüzüne bulaştırdı

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final organizasyonu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da fiyaskoyla başladı.

Olympiakos-Fenerbahçe karşılaşması öncesi ve esnasında yaşanan idari ve güvenlik zafiyetleri, turnuva tarihine kara bir leke olarak geçti.

Biletli Türk taraftarların salona alınmaması, oyuncu ailelerinin maruz kaldığı engeller ve salondaki ciddi güvenlik açıkları organizasyonda Türk tarafına kriz yaşattı.

BİLETSİZ YUNAN TARAFTARLAR SALONA ALINDI

Birçok Fenerbahçe taraftarı biletleri olmasına rağmen kapıda yaşanan kargaşa ve hatalar yüzünden Telekom Center'a giremedi.

Yunan güvenlik güçlerinin yanı sıra Euroleague görevlilerinin bilet kontrol sistemini doğru kullanamaması nedeniyle kapılarda büyük yığılmalar yaşandı.

Fenerbahçe taraftarlarını salona almayan Yunan yetkililer, Olympiakos taraftarlarını ise bilet sorgulaması yapmadan salona girmesine izin verdi.

Bazı Fenerbahçe taraftarlarının da birlikte geldikleri gruplardan ayrılarak Yunanlılarla bir arada oturtulması güvenlik zafiyeti olarak dikkati çekerken, yaşanan bazı gerginlikler polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

TÜRK AİLELERİN YERİ GASBEDİLDİ

Skandalın boyutları sadece tribünlerle sınırlı kalmadı.

Fenerbahçeli basketbolcuların ailelerini salona taşıyan araç, Yunan otoritelerinin trafik ve ulaşım koordinasyonunu sağlayamaması sebebiyle salona geç saatte ulaşabildi.

Ailelere ayrılan yerde ise başkalarının oturması ve EuroLeague görevlilerinin herhangi bir müdahalede bulunmaması tepkiyle karşılandı.

FENERBAHÇE'DEN BÜYÜK TEPKİ

Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, yaşananların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak "Eğer biletli taraftarlarımız dışarıda bekletilirken biletsiz kişilerin salona alındığı doğruysa, bu artık basit bir organizasyon aksaklığı değil; doğrudan taraftar hakkının gaspı ve organizasyon güvenilirliğinin çöküşüdür." ifadelerini kullandı.

Ciritci ayrıca açıklamasında, "EuroLeague'in bu tabloya sadece 'Aksaklık' diyerek geçme lüksü yoktur. Açıklama yapmak, sorumluları belirlemek ve mağdur olan taraftarlara karşı somut bir telafi mekanizması oluşturmak zorundadır. Çünkü dün yaşanan mesele, sadece Fenerbahçe meselesi değildir. Bu, Avrupa basketbolunun itibarı meselesidir." vurgusunda bulundu.

EUROLEAGUE ÖZÜR DİLEDİ

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Başkanı Dejan Bodiroga ve üst yöneticisi (CEO) Chus Bueno, Olympiakos-Fenerbahçe dörtlü final maçında, organizasyondan kaynaklı yaşanan sorunlar nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlardan özür diledi.

Atina'da düzenlenen basın toplantısında bilet kriziyle ilgili AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Bodiroga, "Tabii ki yaşananlar için Fenerbahçe'den ve tüm Fenerbahçe taraftarlarından özür dilerim. Günün sonunda sorunu çözdük, herkes içeri girebildi ama elbette istediğimiz gibi olmadı. Bunun için Fenerbahçe'den ve taraftarlardan özür dilerim." dedi.

Birçok Fenerbahçe taraftarının biletleri olmasına rağmen arenaya girememesi ve Fenerbahçe kulüp yönetiminin bu konu hakkında Avrupa Ligi'ni eleştirmesi ile ilgili soruya Avrupa Ligi CEO'su Bueno ise "Olanlardan dolayı Fenerbahçe taraftarlarından özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

PANATHINAIKOS'TAN EUROLEAGUE YÖNETİMİNE TEPKİ

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Olympiakos-Fenerbahçe dörtlü final maçında, organizasyondan kaynaklı yaşanan sorunlara tepki gösterdi.

Giannakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer bunlar Panathinaikos maçında olsaydı, bizi cezalandırırdınız, kaç milyon ceza verirdiniz? Maçlardan ihraç ederdiniz. Bir sonraki hayatımda bile salona gidemezdim. Sizin sorumluluğunuzdu çünkü salonu size devretmiştik. Bunlar oldu. Ne yapacaksınız şimdi? Yine Giannakopoulos'un mu suçu? Beni mi cezalandıracaksınız? Aferin size." ifadelerini kullandı.