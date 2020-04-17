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Europa nedir

üpiter'in yörüngesinde bulunan dört uydunun en küçüğüdür.

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Europa nedir

Europa, Jüpiter'in dört uydusundan biridir. Bu uydular 1610 yılında Galileo Galilei tarafından bulundu. Europa, Jüpiter'e yakınlık açısından ikinci sırada yer alır.

BUZ TABAKASININ ALTINDA OKYANUS İZLERİ

Çapı 3 bin kilometre olan uydunun yüzeyi buzla kaplıdır. Europa'nın kalın buz tabakasının altında bir okyanus olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle Europa'da yaşamın mümkün olabileceği öngörülmektedir.

DOLANMA SÜRESİ 3 GÜN

Son yapılan keşifler gösteriyor ki, buz katmanlarının altında büyük göllerin izleri mevcut. Yörünge hızı ortalama 13.74 km/saniye olan söz konusu uydunun dolanma süresi 3 bin 551 gün, yani yaklaşık 3 gün 13 saattir.

Europa nedir

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