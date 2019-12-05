Ev aletlerinin tüketim maliyeti

Evlerimizdeki teknolojik aletlerin sayısı ise her geçen gün artarken elektrik faturaları da buna göre yükseliş göstermekte.

Hayatımızın olmazsa olmazı haline gelen elektronik aletleri çalıştırmak için kullandığımız enerji ise sandığımız kadar sınırsız değil.

Enerjide son tüketici olarak hepimizin ev ve ofislerimizde uygulayabileceğimiz çok küçük uygulamalarla büyük ölçüde tasarruf yapma imkanı bulunuyor.

Sizler için evlerimizde sık olarak kullandığımız elektrikli aletlerin saatte ne kadar elektrik yaktığını araştırdık.

KIŞIN EV ALETLERİNİN TÜKETİM MALİYETİ

Elektrikli ısıtıcı: 1,06 TL

Ütü:1,78 TL

Saç kurutma makinesi: 1,56 TL

A+ bulaşık makinesi: 1,30 TL

Elektrik süpürgesi: 1,06 TL

A+çamaşır makinesi: 0,64 TL

52 inç LCD televizyon: 0,11 TL

Büyük boy buzdolapları: 0,07 TL