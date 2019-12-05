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Ev aletlerinin tüketim maliyeti

Elektrik faturalarına yüksek bedeller ödediğimiz şu günlerde, sizler için hangi elektronik aletin 1 saatte ne kadar maliyeti olduğunu araştırdık.

Haber Merkezi | 05.12.2019 - 17:18..
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Evlerimizdeki teknolojik aletlerin sayısı ise her geçen gün artarken elektrik faturaları da buna göre yükseliş göstermekte.

Hayatımızın olmazsa olmazı haline gelen elektronik aletleri çalıştırmak için kullandığımız enerji ise sandığımız kadar sınırsız değil.

Enerjide son tüketici olarak hepimizin ev ve ofislerimizde uygulayabileceğimiz çok küçük uygulamalarla büyük ölçüde tasarruf yapma imkanı bulunuyor.

Sizler için evlerimizde sık olarak kullandığımız elektrikli aletlerin saatte ne kadar elektrik yaktığını araştırdık.

KIŞIN EV ALETLERİNİN TÜKETİM MALİYETİ

Elektrikli ısıtıcı: 1,06 TL

Ev aletlerinin tüketim maliyeti

Ütü:1,78 TL

Ev aletlerinin tüketim maliyeti

Saç kurutma makinesi: 1,56 TL

Ev aletlerinin tüketim maliyeti

A+ bulaşık makinesi: 1,30 TL

Ev aletlerinin tüketim maliyeti

Elektrik süpürgesi: 1,06 TL

Ev aletlerinin tüketim maliyeti

A+çamaşır makinesi: 0,64 TL

Ev aletlerinin tüketim maliyeti

52 inç LCD televizyon: 0,11 TL

Ev aletlerinin tüketim maliyeti

Büyük boy buzdolapları: 0,07 TL

Ev aletlerinin tüketim maliyeti

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