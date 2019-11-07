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Ev almak isteyen dar gelirliye müjde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ev almak isteyen dar gelirli vatandaşların 20 yıl vade ve düşük faize ev alabileceği bir model üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

AA | 07.11.2019 - 11:46..
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Ev hayali kuran dar gelirlinin yüzünü güldürecek yeni bir proje daha hayata geçiyor.

Türk hükümeti, dar gelirli vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapmaya hazırlanıyor. Konu ile ilgili ilk açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.

"EN DÜŞÜK FAİZLE 20 YIL VADE"

Samsun'da İş Dünyası ile Buluşma programına katılan Albayrak, "Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finasman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle ve bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira öder gibi ev sahibi olacaklar." dedi.

Ev almak isteyen dar gelirliye müjde

TOKİ DE YER ALACAK

Ayrıca Albayrak, "TOKİ'nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak bu modelin tüm ayrıntılarını, evlerin modellerini, şehirleri, uygulama şartlarını bu ay bitmeden Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde özel bir programla vatandaşlarımıza anlatacağız." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın konuşmasından satır başları;

TARİHİ BİR NETİCE ORTAYA KOYDUK

Albayrak, "Ekim ayı itibarıyla TÜFE'de 8,55, ÜFE'de 1,70 seviyelerine inerek hakikaten çok tarihi bir netice ortaya koyduk.

Son 15 ay, hep birlikte yaşadık. Ülkemizi kur, faiz ve enflasyon sarmalına birileri almak için her yolu denedi.

TEK HANEYE DÜŞECEK

Önümüzdeki yıl itibariyle artık tek haleli, düşük tek hanelileri çok daha güçlü bir şekilde yaşayacağımız bir döneme hızla Türkiye girecek.

TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR PERFORMANS YAKALADI

Mesele demek ki birilerinin küçümsediği gibi yok baz etkisi, şu, bu değilmiş. Demek ki mesele enflasyonla mücadelede Türkiye tüm paydaşlarıyla çok güçlü bir performans yakalamış.

Ev almak isteyen dar gelirliye müjde

ÖNEMLİ MESAFE KAYDETTİK

Faiz noktasındaki piyasa etkisini, buradaki salondaki haziruna, üreticiye, yatırımcıya, iş dünyasına, sanayiciye soruyorum, Samsun'dakine, yüksek faizin olduğu bir yerde bunu başarabilmek mümkün mü? Büyüme, yatırım, finansman, maliyet. Şükürler olsun, bugün geldiğimiz noktada önemli bir mesafe kaydettik." dedi.

TÜRKİYE KİMSEYE EL AÇMADI

Konuşmasında IMF ile görüşmeye de değinen Albayrak, "Türkiye, kimseden bir kuruş almadı. Hiç kimseye de el açmadık." ifadelerini kullandı.

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