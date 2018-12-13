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Ev değil çöplük: 60 ton hurda temizlendi

Mersin'de bir evden kötü kokular geldiğine dair ihbar alan zabıta ekipleri, gittikleri adresten 22 kamyon çöp çıkardı.

İHA | 13.12.2018 - 12:51..
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Tarsus ilçesinin Akşemsettin Mahallesi’nde bulunan bir evden kötü kokuların geldiği ve kaldırım işgali yapıldığı konusunda ihbar gelmesi üzerine adrese giden Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şikayet edilen evin çöp ev olduğunu belirledi.

EVİN İÇİNDEN ÇEŞİT ÇEŞİT ÇÖP TOPLANDI

İçeride evsel atık, hurda tabir edilen pet şişe, demir, plastik gibi atıkların olduğunu, kaldırım üzerinde istiflenmiş kağıt ve teneke parçalarının bulunduğunu tespit eden ekipler, çöp evin temizlenmesi için Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne durumu bildirdi.

Ev değil çöplük: 60 ton hurda temizlendi

ÇÖPLER 22 KAMYONUN KASASINI DOLDURDU

Olay yerine gelen ekipler evin içerisinde ve çevresinde yaptıkları temizlikte 22 kamyon çöp taşıdı.

Evde yaklaşık 60 ton hurda malzeme temizliği yaptı.
Zabıta ekiplerinin yaptığı açıklamada müsadere altına alınan hurdaların geri dönüşüme kazandırıldığı ve şahsa idari yaptırımın uygulandığı bildirildi.

Ev değil çöplük: 60 ton hurda temizlendi

Ev değil çöplük: 60 ton hurda temizlendi

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