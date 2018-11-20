Ev ev dolaşarak kız çocukları okullu yapan öğretmen

Ağrı'da kız çocuklarının okula gönderilme oranının düşük olması üzerine ‘Benim Öğrencim’ projesini hayata geçiren öğretmen Ecem Şener Tad, iki ayda 95 kız çocuğunun okula devamını sağladı.

Dikbıyık Ortaokulu Müdürlüğü görevini yürüten Tad, ilçe genelinde kız çocuklarının okula gönderilmesinde sıkıntılar yaşandığını fark etti.

KIZ ÇOCUKLARINI EĞİTİMLE BULUŞTURDU

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Karaoğlan'ın da desteğini alan Ecem Şener Tad, ilçe genelinde ‘Benim Öğrencim’ projesini başlattı.

İlçe merkezi ve köylerinde görevli öğretmen ile idarecilerle birlikte çalışan Tad, proje kapsamında iki ayda 95 kız çocuğunu okula kazandırdı.

AİLELERİ İKNA ETTİ

Kız çocuklarını okula göndermeyen aileleri ikna etmeye çalışan Tad, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Karaoğlan ve Yazar Sinan Yağmur ile ilçeye bağlı Oğlaksuyu köyüne giderek ailelerle görüştü.

EV EV GEZİYORLAR

Projenin Koordinatörü Ecem Şener Tad ise ilçede 489 devamsız kız öğrenci olması üzerine projeyi hayata geçirmeye karar verdiğini söyledi. Tad, "İki aydır devam ediyoruz. İlçemizde şu anda 95 kız öğrenciyi kazandık. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Görevimizi hakkıyla yaparsak bu sayıyı daha da artıracağımıza inanıyoruz. Ev ev geziyoruz ve kazandırdığımız kız öğrenciyi okulda görünce inanılmaz mutlu oluyoruz. Onlar da okulda geldiklerinde mutluluklarını bizimle paylaşıyorlar" diye konuştu.